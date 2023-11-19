Manisa'da anne ile kızı, asansörde ölü bulundu MANİSA'daDevrimGüler (48) ile kızı Doğa Etyemez (18), oturdukları binanın asansöründe ölü bulundu.

MANİSA'daDevrimGüler (48) ile kızı Doğa Etyemez (18), oturdukları binanın asansöründe ölü bulundu.

Olay, Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.