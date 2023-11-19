Turgutluspor - Eynesil Belediyespor: 2-0 TFF3´üncüLig 2´nci Grup´ta hedefini zirve olarak belirleyen Turgutluspor, evinde Eynesil Belediyespor´u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk devresi golsüz sona erdi. Turgutluspor 75´inci dakikada Veysel´in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 84´üncü dakikasında Noyan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Turgutluspor bu galibiyetin ardından 23 puana yükseldi ve lider oldu. Eynesil Belediyespor ise 10 puanda kalıp düşme potasından kurtulamadı.

TFF3´üncüLig 2´nci Grup´ta hedefini zirve olarak belirleyen Turgutluspor, evinde Eynesil Belediyespor´u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk devresi golsüz sona erdi. Turgutluspor 75´inci dakikada Veysel´in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 84´üncü dakikasında Noyan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Turgutluspor bu galibiyetin ardından 23 puana yükseldi ve lider oldu. Eynesil Belediyespor ise 10 puanda kalıp düşme potasından kurtulamadı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,