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        Turgutluspor - Eynesil Belediyespor: 2-0

         TFF3´üncüLig 2´nci Grup´ta hedefini zirve olarak belirleyen Turgutluspor, evinde Eynesil Belediyespor´u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk devresi golsüz sona erdi. Turgutluspor 75´inci dakikada Veysel´in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 84´üncü dakikasında Noyan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Turgutluspor bu galibiyetin ardından 23 puana yükseldi ve lider oldu. Eynesil Belediyespor ise 10 puanda kalıp düşme potasından kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:18
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        Turgutluspor - Eynesil Belediyespor: 2-0
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         TFF3´üncüLig 2´nci Grup´ta hedefini zirve olarak belirleyen Turgutluspor, evinde Eynesil Belediyespor´u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk devresi golsüz sona erdi. Turgutluspor 75´inci dakikada Veysel´in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 84´üncü dakikasında Noyan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Turgutluspor bu galibiyetin ardından 23 puana yükseldi ve lider oldu. Eynesil Belediyespor ise 10 puanda kalıp düşme potasından kurtulamadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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