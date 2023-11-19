Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 69-82

SALON:MuradiyeSpor Salonu

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Çisil Güngör

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cruz 18, Berkay 4, Luther 3, Anderson 11, Terry 11, Duval 14, Kaan 2, Ege 6, Mustafa, Ayberk, Dorukhan

FENERBAHÇE BEKO: Motley 22, Şehmus 10, Wilbekin 19, Melih 10, Sestina 12, Birsen, Hayes 6, Mert, Yiğit, Dorsey 3

1.PERİYOT: 16-16

İLK YARI: 30-35

3. PERİYOT: 50-59

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Manisa Büyükşehir Basketbol Kulübü´nü 82-69 mağlup etti. Başa baş geçen ilk periyot 16-16 berabere sonuçlanırken, ikinci çeyreği Fenerbahçe 35-30 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte daha etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, son periyoda 59-50 önde girdi. Özellikle dördüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe Beko salondan 13 sayı farkla galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Cruz 18 sayıyla , konuk takımda ise Motley 22 sayıyla yıldızlaştı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - ERSAN ERDOĞAN

2023-11-19 19:55:14