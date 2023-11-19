Manisa'da anne ile kızı, asansörde ölü bulundu (3)

ALTKATTAKİKOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI

Manisa'da Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18), oturdukları binanın asansöründe ölü bulunmasıyla ilgili bu sabah uçakla Ankara'ya giden alt komşusu olduğu öğrenilen A.Y. (57) gözaltına alındı. Çiftçi A.Y.'nin, Ankara'daki işlemlerin ardından Manisa'nın Salihli ilçesine getirileceği öğrenildi.