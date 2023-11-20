Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da eğlence merkezinde alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı  

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde bir eğlence merkezinde alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada Erkan Ildız (40) hayatını kaybettii, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da eğlence merkezinde alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı  
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde bir eğlence merkezinde alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada Erkan Ildız (40) hayatını kaybettii, 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Merkez işletmecisi Erkan Ildız ile iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden husumet bulunan içki satışı yapılan büfe işleten S.T. ve çiftçi M.E.D., arasında tartışma çıktı. Tartışmaya işletme çalışanları da dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücuduna saçmalar isabet eden Erkan Ildız, olay yerinde hayatını kaybederken, S.T. sağ bacağından, garson İ.Ö. karnından, M.E.D. ise kolundan yaralandı. Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö., ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Anne ve 2 çocuğu cansız bulundu! 1 çocuk aranıyor!
        Anne ve 2 çocuğu cansız bulundu! 1 çocuk aranıyor!
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!

        Benzer Haberler

        Somaspor fırsat kaçırdı
        Somaspor fırsat kaçırdı
        Manisa BŞB evinde ilk kez yenildi
        Manisa BŞB evinde ilk kez yenildi
        Manisa'da anne ile kızı, asansörde ölü bulundu (3)
        Manisa'da anne ile kızı, asansörde ölü bulundu (3)
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 69-82
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 69-82
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü
        Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü