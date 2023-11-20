Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'ya yadigarı Fatih Kulesi, müze oldu OSMANLIdöneminde Saray-ı Amire olarak adlandırılan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı 'en büyük saray' olarak bilinen Manisa Sarayı'nın bugüne ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi, Kule Müze'ye dönüştürüldü. Müzenin, eksikliklerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

OSMANLIdöneminde Saray-ı Amire olarak adlandırılan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı 'en büyük saray' olarak bilinen Manisa Sarayı'nın bugüne ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi, Kule Müze'ye dönüştürüldü. Müzenin, eksikliklerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi ile 1390 yılında başlayan şehzadelerin Manisa'ya gelişleri; III. Mehmed'in 1595'te tahta çıkmasına kadar devam etti. 175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa'da, II. Murad tarafından Manisa Sarayı inşa edildi. Fatih Kulesi ise Manisa'da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmed tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklendi. Şehzadelerin sancaklarda eğitim alması geleneğinin kalkmasıyla Manisa Sarayı, yavaş yavaş tahliye edilmeye ve kaybolmaya başladı. Son olarak Yunan işgalinde de sarayın geriye kalan parçaları yanarak yok oldu, sadece Fatih Sultan Mehmed'in şehzadeliğinde yaptırdığı Fatih Kulesi kaldı. Yapı, 11 Kasım 1955'te Maliye Hazinesi'nce Türkiye Kızılay Cemiyeti tüzel kişiliğine verildi ve uzun yıllar Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi.

Fatih Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı. Kuledeki müzeye dönüştürme çalışmalarının inceleyen Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Manisa'da Fatih Sultan Mehmed´in inşa ettirdiği, dokunduğu, kullandığı bir yapıyı, tekrar ayağa kaldırmak çok heyecan verici bir durum. Restorasyonu tamamlanan kule, şehrin kimliğine uygun şekilde teşhir-tanzim çalışmaları yapılacak. Yapı, bakanlığımız, valiliğimiz ve Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile müzeye dönüştürülecek. Müzemizde özellikle Saray-ı Amire'yi anlatacağız. Bu yapının şehrimize kazandırılması tarihimiz, kültürümüz için önemli olduğu kadar şehrin turizmi açısından da çok önemli. Özellikle yurt içi veya yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz Manisa Sarayı'nı çok merak ediyorlardı. Nihayet bu çalışmayla ufak da olsa sarayın bir parçası görünür hale geliyor. Bu çalışma ziyaretçi sayımızı da arttıracaktır. Tabii ki bu çalışmalar uzun soluklu, getirisini yıllar içinde göreceğimiz çalışmalar" diye konuştu.

Kule Müze'nin, eksikliklerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

DHA-Genel - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

2023-11-20 15:52:49