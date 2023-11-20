Anne-kızın cinayet şüphelisi: Telle boğdum, cesetlerini asansörle 4'üncü kata gönderdim (3)

TUTUKLANDI

Manisa'nınSalihliilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'i (18) telle boğarak öldürdüğünü itiraf eden Atalay Yüksel (57), işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede 'kadına karşı tasarlayarak cinayet' suçundan tutuklandı.

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