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        Anne-kızın cinayet şüphelisi: Telle boğdum, cesetlerini asansörle 4'üncü kata gönderdim (3)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:58
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        Anne-kızın cinayet şüphelisi: Telle boğdum, cesetlerini asansörle 4'üncü kata gönderdim (3)
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        TUTUKLANDI

        Manisa'nınSalihliilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'i (18) telle boğarak öldürdüğünü itiraf eden Atalay Yüksel (57), işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede 'kadına karşı tasarlayarak cinayet' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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