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        12 yaşındaki çocuğun geri vitese takıp, gaza bastığı otomobille sürüklendi

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde üzerinde anahtarı bulunan park halindeki otomobilin sürücü koltuğuna oturan M.C.T. (12), geri vitese takıp, gaza basınca kazaya neden oldu. Otomobili durdurmak isteyen kişinin sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:30
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        12 yaşındaki çocuğun geri vitese takıp, gaza bastığı otomobille sürüklendi
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde üzerinde anahtarı bulunan park halindeki otomobilin sürücü koltuğuna oturan M.C.T. (12), geri vitese takıp, gaza basınca kazaya neden oldu. Otomobili durdurmak isteyen kişinin sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Salihli istikametinden Kula yönüne giden otomobilin sürücüsü, benzin istasyonunda mola verdi. Bu sırada M.C.T., üzerinde anahtarı bulunan park halindeki otomobilin sürücü koltuğuna oturdu. Kontağı çeviren M.C.T. geri vitese takıp, gaza bastı. Bu sırada paniğe kapılan bir yakını, sürücü kapısı açık olan otomobili durdurmak isterken, bir süre sürüklenip, yere düştü. Otomobil ise istasyonda duvara çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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