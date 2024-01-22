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        Turgutluspor takipte

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:36
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        Turgutluspor takipte
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'un bay olduğu ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenerek moral buldu. Maç fazlasıyla da olsa zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşüren kırmızı-siyahlılar, gözünü liderlik koltuğuna dikti.

        Ergene önünde 1-0 geriye düşüp, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başaran Turgutlu ekibinde sağ kanat Veysel Karani 6 gole ulaşırken, stoper Emre ilk golünü kaydetti. Turgutluspor'da Hakkı İsmet ve Mustafa iç sahada oynanacak Silifke maçı öncesi sarı kart cezalısı duruma düştü.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2024-01-22 12:35:31

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