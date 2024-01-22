Turgutluspor takipte

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'un bay olduğu ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenerek moral buldu. Maç fazlasıyla da olsa zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşüren kırmızı-siyahlılar, gözünü liderlik koltuğuna dikti.

Ergene önünde 1-0 geriye düşüp, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başaran Turgutlu ekibinde sağ kanat Veysel Karani 6 gole ulaşırken, stoper Emre ilk golünü kaydetti. Turgutluspor'da Hakkı İsmet ve Mustafa iç sahada oynanacak Silifke maçı öncesi sarı kart cezalısı duruma düştü.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

2024-01-22 12:35:31