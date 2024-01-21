Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Motosikletin yayaya çarptığı kaza anı kamerada: 2 yaralı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Arzu Beler (30) ile sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletin yayaya çarptığı kaza anı kamerada: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Arzu Beler (30) ile sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Altay Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğan Atalay idaresindeki 45 ALZ 799 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Arzu Beler'e çarptı. Kaza sonucunda devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Akhisarspor - Kuşadasıspor: 0-1
        Akhisarspor - Kuşadasıspor: 0-1
        Andrej Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu Manisa FK'da
        Andrej Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu Manisa FK'da
        Manisa baskette Hakan Demir mağlubiyetle tanıştı
        Manisa baskette Hakan Demir mağlubiyetle tanıştı
        Somaspor kendine geldi
        Somaspor kendine geldi
        Sevgilisinin öldürdüğü Melike, toprağa verildi
        Sevgilisinin öldürdüğü Melike, toprağa verildi
        Manisa FK, Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti
        Manisa FK, Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti