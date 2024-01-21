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        Manisa'da takla atıp karşı şeride geçen kamyonet iki otomobile çarptı: 5 yaralı

         MANİSA´nınSalihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atıp karşı şeride geçerek iki otomobile çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 20:56 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:00
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        Manisa'da takla atıp karşı şeride geçen kamyonet iki otomobile çarptı: 5 yaralı
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         MANİSA´nınSalihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atıp karşı şeride geçerek iki otomobile çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara-İzmir E96 Karayolu Ziraat Odası mevkisinde köprü üzerinde meydana geldi. Turgutlu ilçesinden Salihli ilçesi istikametine giden Yusuf Ç. (45) yönetimindeki 45 RJ 188 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı. Elektrik direğini ve refüjde bulunan ağacı devirdikten sonra refüjü aşan kamyonet, karşı yönden gelen İbrahim E. (59) yönetimindeki 45 ZC 2943 plakalı otomobil ile Ali İhsan Ö. (53) yönetimindeki 32 ACC 580 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Ç. ve içerisindeki yolculardan Fatma Ç. ve Nisa Nur Ç. ile İbrahim E. yönetiminde olan otomobilde bulunan Tolga G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tolga G.´nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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