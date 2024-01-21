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        Akhisarspor - Kuşadasıspor: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:15
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        Akhisarspor - Kuşadasıspor: 0-1
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        TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor evinde, zirve hesapları yapan Kuşadasıspor´a tek golle yenildi: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Malik 64´üncü dakikada Kuşadasıspor´u öne geçiren golü kaydetti. Konuk takımdan 82´nci dakikada Batuhan kırmızı kart gördü. Kuşadasıspor bu galibiyetle puanını 29´a çıkarırken, Akhisarspor ise 11 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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