Manisa FK, Tuzlaspor deplasmanında

1'inciLig'de geçen hafta evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Ensar Akgün ile Sertan Taşqın'ın yanı sıra sakatlığı süren Ayberk Karapo müsabakada forma giyemeyecek. Teknik Direktör Mustafa Dalcı üst sıralara tırmanma adına son derece kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Erzurumspor yenilgisini telafi etmek istiyoruz. Tuzlaspor'u yenip seri yakalamayı amaçlıyoruz" dedi.

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