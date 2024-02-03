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        Manisa'da yangınlarla gündeme gelen geri dönüşüm tesisi kapatıldı

        Manisa'daki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde birkaç ay içinde çıkan yangınlarla gündeme gelen geri dönüşüm tesisleri kapatılarak atıkların bertarafı için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 03.02.2024 - 09:40
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        Manisa'da yangınlarla gündeme gelen geri dönüşüm tesisi kapatıldı
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        Manisa'daki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde birkaç ay içinde çıkan yangınlarla gündeme gelen geri dönüşüm tesisleri kapatılarak atıkların bertarafı için çalışma başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Yunusemre sınırları içerisinde geri dönüşüm tesislerinde meydana gelen yangınlar sonrası bahsi geçen tesislerde Valilik koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve kolluk birimleri tarafından çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, 9 Eylül 2023'deki yangın sonrası oluşan atıkların 75 gün içerisinde lisanslı firmalara gönderilmesi planlanırken 8 Ocak 2024'de meydana gelen yangın sonrası aynı adreste ve iki ayrı parselde yer alan üç geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri durduruldu.

        Bu tesislerdeki atıkların ise 29 Şubat'a kadar lisanslı firmalara gönderileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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