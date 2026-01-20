Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:00
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.


        Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.


        Gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

