Somaspor, Fethiyespor'u misafir edecek

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-0 kaybedip Play-Off yarışında yara alan Somaspor yarın evinde Fethiyespor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Evimizde kazanıp geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyoruz" dedi. Fethiyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Selahaddin Dinçel de, "Zorlu maça çıkacağız. Kazanıp alt sıralardan iyice uzaklaşmak hedefindeyiz" diye konuştu.

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