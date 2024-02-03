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        Akhisar'da seyir halindeki minibüs alev aldı

        Akhisar'da servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 03.02.2024 - 09:26
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        Akhisar'da seyir halindeki minibüs alev aldı
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        Akhisar'da servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Prestij Caddesi üzerinde S.C'nin kullandığı 45 J 8804 plakalı servis aracı, seyir halindeyken alev almaya başladı.

        İçerisinde yolcu olmadığı belirlenen minibüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Minibüs kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye ekipleri tarafından ilk belirlemelere göre yangının araç kontağından çıktığı öğrenildi.

        Olay ile ilgili polis inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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