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        Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

        Turgutlu'da uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen eski tavuk çiftliğine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 00:10 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:18
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        Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
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        Turgutlu'da uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen eski tavuk çiftliğine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen, uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin Turgutlu'da eski bir tavuk çiftliğine kurulduğu yönünde bilgi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

        Tavuk çiftliğiyle birlikte 9 ikamette yapılan aramada 358 bin 858 sentetik ecza hap, 122 kilogram toz halinde uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27) ve K.D. (54) gözaltına alındı.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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