Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Tavuk çiftliğiyle birlikte 9 ikamette yapılan aramada 358 bin 858 sentetik ecza hap, 122 kilogram toz halinde uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen, uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin Turgutlu'da eski bir tavuk çiftliğine kurulduğu yönünde bilgi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

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