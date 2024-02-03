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        Manisa'nın potada konuğu Tofaş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:58
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        Manisa'nın potada konuğu Tofaş
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde son 4 maçının 3'ünü kazanarak Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Tofaş'la evinde karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta iç sahada Nymburk'a yenilerek son grup maçları öncesi çeyrek final şansını kaçıran Manisa ekibi ligde 18 maçta 10 galibiyet elde etti. Tofaş'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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