Tuğba, kullanabildiği 2 parmağıyla 150 sayfalık kitap yazdı: Benim Masalım

MANİSA'da yaşayan yüzde 90 bedensel engelli Tuğba Köroğlu (27), hayat hikayesini 2 parmağı bulunan sol eliyle yazarak, kitaplaştırdı. 11 ayda tamamladığı 150 sayfalık kitabıyla kendisi gibi bedensel engelli bireylere ve kadınlara ışık tutmayı hedeflediğini belirten Köroğlu, "Çoğu engelli arkadaşımızın hayata yaklaşımı, bakış açısı pozitif değil. Yaşadıklarımı, mücadelemi kitabımda anlatmak istedim. Bu kitabın biraz da olsa onları etkileyebileceğini, yaşama dair fikirlerinin değişebileceğini düşündüm" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Aynur-Celal Köroğlu çiftinin 3'üncü çocuğu Tuğba Köroğlu, yüzde 90 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Ayakları olmayan Köroğlu, sağ elindeki işaret parmağı, sol elindeki baş ve serçe parmaklarıyla hayata tutundu. İlkokulu büyük zorlukla bitiren Köroğlu, lise 1'inci sınıfta eğitimi bıraktı. Kendisi gibi engelli bireylere örnek olmak isteyen Köroğlu, yaşadıklarını kaleme almaya karar verdi. Köroğlu, 11 aylık sürecin ardından hayatını sadece 2 parmağı bulunan sol eliyle 150 sayfalık 'Benim Masalım' adlı kitabında yazdı. Kendisi gibi bedensel engelli bireylere ve kadınlara ışık tutmayı hedeflediğini dile getiren Köroğlu, "Doğduğum andan 27 yaşıma kadar geçen süreçte yaşadıklarımı kitaplaştırmak istedim. Çoğu engelli arkadaşımızın hayata yaklaşımı, bakış açısı pozitif değil. Yaşadıklarımı, mücadelemi kitabımda anlatmak istedim. Bu kitabın biraz da olsa onları etkileyebileceğini, yaşama dair fikirlerinin değişebileceğini düşündüm. Kitabımı sadece engelli bireylere değil umudunu yitiren kadınlara da ulaşmak için kaleme aldım" ifadelerini kullandı.