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        Tuğba, kullanabildiği 2 parmağıyla 150 sayfalık kitap yazdı: Benim Masalım

        MANİSA'da yaşayan yüzde 90 bedensel engelli Tuğba Köroğlu (27), hayat hikayesini 2 parmağı bulunan sol eliyle yazarak, kitaplaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:20
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        Tuğba, kullanabildiği 2 parmağıyla 150 sayfalık kitap yazdı: Benim Masalım
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        MANİSA'da yaşayan yüzde 90 bedensel engelli Tuğba Köroğlu (27), hayat hikayesini 2 parmağı bulunan sol eliyle yazarak, kitaplaştırdı. 11 ayda tamamladığı 150 sayfalık kitabıyla kendisi gibi bedensel engelli bireylere ve kadınlara ışık tutmayı hedeflediğini belirten Köroğlu, "Çoğu engelli arkadaşımızın hayata yaklaşımı, bakış açısı pozitif değil. Yaşadıklarımı, mücadelemi kitabımda anlatmak istedim. Bu kitabın biraz da olsa onları etkileyebileceğini, yaşama dair fikirlerinin değişebileceğini düşündüm" dedi.

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Aynur-Celal Köroğlu çiftinin 3'üncü çocuğu Tuğba Köroğlu, yüzde 90 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Ayakları olmayan Köroğlu, sağ elindeki işaret parmağı, sol elindeki baş ve serçe parmaklarıyla hayata tutundu. İlkokulu büyük zorlukla bitiren Köroğlu, lise 1'inci sınıfta eğitimi bıraktı. Kendisi gibi engelli bireylere örnek olmak isteyen Köroğlu, yaşadıklarını kaleme almaya karar verdi. Köroğlu, 11 aylık sürecin ardından hayatını sadece 2 parmağı bulunan sol eliyle 150 sayfalık 'Benim Masalım' adlı kitabında yazdı. Kendisi gibi bedensel engelli bireylere ve kadınlara ışık tutmayı hedeflediğini dile getiren Köroğlu, "Doğduğum andan 27 yaşıma kadar geçen süreçte yaşadıklarımı kitaplaştırmak istedim. Çoğu engelli arkadaşımızın hayata yaklaşımı, bakış açısı pozitif değil. Yaşadıklarımı, mücadelemi kitabımda anlatmak istedim. Bu kitabın biraz da olsa onları etkileyebileceğini, yaşama dair fikirlerinin değişebileceğini düşündüm. Kitabımı sadece engelli bireylere değil umudunu yitiren kadınlara da ulaşmak için kaleme aldım" ifadelerini kullandı.

        'HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GERÇEKTEN İSTEMEK GEREKİYOR'

        Kitap hayalini gerçekleştirdiğini belirten Köroğlu, kitabını film ya da dizi projesi olarak görmeyi de istediğini belirtip, "Yazdığım kitapla sesimi duyurabilirsem ilerleyen dönemde sokak hayvanlarının hayatını kolaylaştırmak istiyorum. Benim de 'Güneş' isminde bir kedim var. Kitabımda da kedimden bahsettiğim bir bölüm var. İleride sokak hayvanlarının zor yaşamlarına katkıda bulunabilirsem çok mutlu olacağım. Ayrıca yetim çocukların da hayatlarına dokunmak istiyorum" dedi.

        Engelli bireylere çağrıda bulunan ve hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğine dikkat çeken Köroğlu, "Engelli arkadaşlarımız bir şey yapmaya karar verdiklerinde olumsuz bir durumla karşı karşıya kalırlarsa hayata küsebiliyor. Bir şeyi gerçekleştirmenin engelli olup, olmamakla bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Gerçekleştirmek için gerçekten istemek gerekiyor. Bu kitabı yazma kararı aldığımda ilk önce ben de olumsuz düşüncelere kapıldım. Başaramayacağımı düşündüm. Daha sonra çok istediğim için vazgeçmedim ve hedefime ulaştım. Engelli arkadaşlarımın da hedefe ulaşabilmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmesi için gerçekten çok fazla istemesi ve emek göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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