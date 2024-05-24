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        Manisa'da hücresindeki yatağı ateşe veren mahkum ağır yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi

        MANİSA T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hücresindeki yatağı ateşe veren mahkum S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 01:24 Güncelleme: 24.05.2024 - 01:30
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        Manisa'da hücresindeki yatağı ateşe veren mahkum ağır yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi
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        MANİSA T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hücresindeki yatağı ateşe veren mahkum S.Ö. çıkardığı yangında ağır yaralanırken, dumandan etkilenen 2 infaz koruma memuru ile 4 mahkum çevre hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Çınarlıkuyu Mahallesi’ndeki Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, mahkum S.Ö., hücresindeki yatağı ateşe verdi. Çıkan yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale ederken, ihbar üzerine cezaevine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

        Kaldığı hücreyi ateşe veren ve ağır yaralanan S.Ö.'nün yanı sıra dumandan etkilenen 2 infaz koruma memuru ile 4 mahkum, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi ile Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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