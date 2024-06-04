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        Yunusemreli Irmak judoda Balkanları fethetti

        MANİSAYunusemre Belediyespor'un milli judocusu Irmak Ceylin Güçtekin, Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda +70 kilogramda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:05
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        Yunusemreli Irmak judoda Balkanları fethetti
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        MANİSAYunusemre Belediyespor'un milli judocusu Irmak Ceylin Güçtekin, Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda +70 kilogramda altın madalya kazandı. Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Irmak, müsabakalarda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaşıp Manisa'nın gururu oldu. Ayrıca Irmak Ceylin Güçtekin'in yer aldığı Türkiye Ümit Milli Judo Mix Takımı ise takımlar müsabakalarında şampiyon olmayı başardı. Manisa'ya çifte altın madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu belirten Irmak Ceylin Güçtekin, bir sonraki hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak olduğunu söyledi. Yunusemre Belediyespor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun ise sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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