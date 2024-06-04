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        Manisa'da karşı şeride geçen hafif ticari araç, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, karşı şeride geçip minibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:10
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        Manisa'da karşı şeride geçen hafif ticari araç, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, karşı şeride geçip minibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, minibüste 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu üzeri Alahıdır Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Habib Batur (42) yönetimindeki 06 BZ 3496 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelmekte olan Serkan Topuz'un (43) kullandığı 35 AZZ 886 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç şarampole devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Habib Batur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada minibüs sürücüsü yara almazken, araçtaki Yakuphan Topuz (9), Gamze Topuz (14), Meltem Topuz (41), Hatice Topuz (68) ile Mehmet Orhan (61) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Meltem Topuz ve Hatice Topuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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