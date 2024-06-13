Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kula'da arazide çıkan yangın ormanı yaktı; 10 hektar alan küle döndü

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, arazide başlayıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 00:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kula'da arazide çıkan yangın ormanı yaktı; 10 hektar alan küle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, arazide başlayıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Şehitlioğlu Mahallesi’nin Kabacaalan mevkisindeki arazide çıktı. Araziden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahalede bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kula İtfaiye Amirliği ve Kula Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormana da sıçrayan yangına 20 itfaiye, 8 arasöz, 23 traktör, 7 jandarma asayiş timi, 150'den fazla vatandaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'ne ait kepçe ve dozerler karadan müdahale ederken, 2 söndürme uçağı da havadan müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınırken, 10 hektar orman küle döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonunda 24 kişi yakalandı
        Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonunda 24 kişi yakalandı
        Manisa merkezli 16 ilde 'müstehcen yayın' operasyonu; 24 gözaltı
        Manisa merkezli 16 ilde 'müstehcen yayın' operasyonu; 24 gözaltı
        Ege'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor
        Ege'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor
        Manisa'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü
        Manisa'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü
        Demirci'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başl...
        Demirci'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başl...
        Manisa FK Başkanı Aktan'a büyük onur
        Manisa FK Başkanı Aktan'a büyük onur