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        Manisa'da yaş sebze meyve işletmesinde yangın

        MANİSA'da yaş sebze meyve işletmesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:35
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        Manisa'da yaş sebze meyve işletmesinde yangın
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        MANİSA'da yaş sebze meyve işletmesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Alaşehir ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Uçak Kardeşler'e ait yaş sebze meyve işletmesinde saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Malzeme deposu kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanların durumu bildirmesiyle tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye olarak itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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