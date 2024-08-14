Manisa'da yaş sebze meyve işletmesinde yangın

MANİSA'da yaş sebze meyve işletmesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Alaşehir ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Uçak Kardeşler'e ait yaş sebze meyve işletmesinde saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Malzeme deposu kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanların durumu bildirmesiyle tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye olarak itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.