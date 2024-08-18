Manisa'daki orman yangını 5'inci gününde (2)

AMFİBİKUÇAK GÖREVE BAŞLADI

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve komşu ilçe Salihli'de devam eden orman yangınına, amfibik uçak da müdahale etmeye başladı. Hem karada hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip uçak, diğer helikopter ve uçaklar gibi yere inmeden, baraj ve gölden 6 ton su alarak yangın alanına boşaltıyor. Yangına mücadele havadan ve yerden tüm hızıyla sürüyor.