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        Manisa'daki orman yangını 5'inci gününde (2)

        AMFİBİKUÇAK GÖREVE BAŞLADIManisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve komşu ilçe Salihli'de devam eden orman yangınına, amfibik uçak da müdahale etmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:25
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        Manisa'daki orman yangını 5'inci gününde (2)
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        AMFİBİKUÇAK GÖREVE BAŞLADI

        Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve komşu ilçe Salihli'de devam eden orman yangınına, amfibik uçak da müdahale etmeye başladı. Hem karada hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip uçak, diğer helikopter ve uçaklar gibi yere inmeden, baraj ve gölden 6 ton su alarak yangın alanına boşaltıyor. Yangına mücadele havadan ve yerden tüm hızıyla sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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