Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor şirketleşti

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Turgutluspor'da şirketleşme için karar alınan olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor şirketleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Turgutluspor’da şirketleşme için karar alınan olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Futbol A Takımı şubesi aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar Anonim Şirketine devredildi. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Irlamaz Spor Vadisi Turgutluspor Tesisleri’ndeki kulüp binasında gerçekleştirildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın da katıldığı toplantı İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

        Belediye Başkanı Çetin Akın açıklamasında, “Turgutluspor, hepimizin sevdası, hepimiz bu kulübü çok seviyoruz. Hak ettiği yerlerde görmek istiyoruz. Ancak son 2 dönem yaptığımız tercihlerde maalesef başarılı olamadık. 2019’da göreve geldiğimizde Turgutluspor’u 3'üncü Lig’de almıştık. İlk yıl Hüseyin Güneş başkanımızla büyük bir başarıya imza attık ve 2'nci Lig’e çıktık. Sonrasında yeniden 3'üncü Lig’e düştük. Bu süre içerisinde borçlarımız oldu. Yaklaşık 45-50 milyon lira gibi bir borç var. Bu borcu da yapılandırmayla, karşılıklı görüşmelerle belirli bir noktaya getiriyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Kardeşinin katil zanlısını vurdu
        Kardeşinin katil zanlısını vurdu
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi

        Benzer Haberler

        Akhisar'daki kadına şiddet olayına müdahale eden polise başarı belgesi
        Akhisar'daki kadına şiddet olayına müdahale eden polise başarı belgesi
        'Kedilerin annesi' Alev Öğretmen, 2 arkadaşıyla 80'den fazla kediye bakıyor
        'Kedilerin annesi' Alev Öğretmen, 2 arkadaşıyla 80'den fazla kediye bakıyor
        Turgutluspor sezona Manisa'da başlayabilir
        Turgutluspor sezona Manisa'da başlayabilir
        Manisa FK İstanbul'da galibiyet peşinde
        Manisa FK İstanbul'da galibiyet peşinde
        Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Arıtma cihazlarının suları ile botanik bahçe kurdu
        Arıtma cihazlarının suları ile botanik bahçe kurdu