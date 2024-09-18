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        Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Başer (58) öldü, yanındaki İsmail Çelik (59) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:00
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        Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Başer (58) öldü, yanındaki İsmail Çelik (59) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Hasan Başer yönetimindeki 35 BCV 796 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mehmet Kaya yönetimindeki 63 AGC 126 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari araç sürücüsü Hasan Başer hayatını kaybetti, yanında bulunan görme engelli İsmail Çelik ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Çelik, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başer'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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