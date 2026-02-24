Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Turgutlu'da meslek lisesi öğrencileri atıl malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise öğrencileri, atıl malzemelerden yeni eşyalar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:01
        Turgutlu'da meslek lisesi öğrencileri atıl malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise öğrencileri, atıl malzemelerden yeni eşyalar üretiyor.


        Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, diğer okul ve kurumlardaki yenileme çalışmaları sonrasında atıl duruma düşen malzemeleri okulun atölyelerinde değerlendiriyor.

        Kullanılmayan metal ve ahşap parçalar, öğrencilerin ellerinde avize, sehpa gibi dekoratif eşyalara dönüşüyor. Bu çalışmalar sayesinde hem çevreye katkı sağlanıyor hem de öğrenciler mesleki becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı buluyor.

        Okulun müdürü Murat Mehmet Güler, meslek liselerinin üretim odaklı eğitim verdiğini ifade ederek, öğrencilere sadece teknik beceri değil çevre bilinci de kazandırdıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

