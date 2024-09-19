Manisa'da TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Savcılığın incelemesinin ardından Ömer Duran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mehmet İ., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesi İzmir-Manisa çevre yolunda meydana geldi. Ömer Duran yönetimindeki 45 ADL 790 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Mehmet İ.'nin kullandığı 63 ZT 313 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer Duran ve motosikleti yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.