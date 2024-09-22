Turguluspor - Erciyes 38 FK: 0-2
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Turgutluspor, 3'üncü hafta maçında evinde Erciyes 38 FK'ya mağlup oldu: 0-2.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Turgutluspor, 3'üncü hafta maçında evinde Erciyes 38 FK'ya mağlup oldu: 0-2. Konuk takım 42'nci dakikada Ethem'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip bitirdi. Erciyes 38 FK, 49'uncu dakikada Ayhan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Kalan dakikalar iki takım da skoru değiştirmedi, Turgutluspor 3'üncü maçında da puanla tanışamadı. Kayseri ekibi de ilk galibiyetini aldı ve 4 puana ulaştı.
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