Turguluspor - Erciyes 38 FK: 0-2

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Turgutluspor, 3'üncü hafta maçında evinde Erciyes 38 FK'ya mağlup oldu: 0-2. Konuk takım 42'nci dakikada Ethem'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip bitirdi. Erciyes 38 FK, 49'uncu dakikada Ayhan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Kalan dakikalar iki takım da skoru değiştirmedi, Turgutluspor 3'üncü maçında da puanla tanışamadı. Kayseri ekibi de ilk galibiyetini aldı ve 4 puana ulaştı.