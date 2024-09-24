Eşini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı (2)
RENCİDEOLMUŞManisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i (40) boğarak öldüren Gökhan Eller (40), adliyeye sevk edildi.
RENCİDEOLMUŞ
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i (40) boğarak öldüren Gökhan Eller (40), adliyeye sevk edildi. Eller, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eller, mahkemedeki ifadesinde polisin kendisini arayarak eşi Selda Eller'in kendisi hakkında uzaklaştırma kararını aldırdığını tebliğ ettiğini, ardından eşinin kendisini arayarak eve gelip eşyalarını almasını istediğini, bu nedenle eve gittiğini söyledi. Eşyalarını hazırladığı sırada tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edince rencide olduğunu iddia eden Eller, çıkan kavganın ardından Selda Eller'i boğduğunu, fakat eşini ne ile boğduğunu ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
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