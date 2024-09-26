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        Ege'nin Kapadokya'sı Kula Peribacaları hayran bırakıyor

        MANİSA'nınKula ilçesinde doğal görüntüsü ve güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen peribacaları, görenleri kendine hayran bırakıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:45
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        Ege'nin Kapadokya'sı Kula Peribacaları hayran bırakıyor
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        MANİSA'nınKula ilçesinde doğal görüntüsü ve güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen peribacaları, görenleri kendine hayran bırakıyor. Vadinin iki yanına tüm heybetiyle kurulan peribacaları, anıtsal görüntüsü ile dikkat çekiyor.

        Kula ile Salihli ilçe sınırlarında yer alan Türkiye'nin UNESCO etiketli, ilk ve tek jeoparkında bulunan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da tabiat alanı ilan edilen Kula Peribacaları Tabiat Anıtı, Manisa turizminin yeni gözdesi oldu. İzmir-Ankara kara yolunun 156'ncı kilometresinde, Kula'ya ise 16 kilometre uzaklıktaki Burgaz mevkisinde yer alan peribacaları, doğal görüntüsü ve güzelliğiyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor. Bölgede 14 milyon yıl önce bulunan bir gölün tabanındaki alüvyal çökeltilerin oluşturduğu kalıntıların zaman içinde rüzgar ve suyla aşınmasıyla oluşan peribacaları, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

        'BURASI, 14 MİLYON YIL ÖNCE BİR GÖLÜN TABANIYDI'

        Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın sorumlu mühendisi Yiğit Karakuzu, peribacalarıyla ilgili bilgi verdi. Karakuzu, "Kula Peribacaları, jeoparkımızın en çok ziyaretçi alan jeositilerden biri. Burası aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz tarafından da tabiat örtü olarak da tescillenmiş bir bölge. Biliyorsunuz, Türkiye'de peribacaları deyince akla ilk Nevşehir'deki heybetli peribacaları geliyor. Ancak bizim buradaki peribacaları, oluşum mekanizmaları açısından aynı olmasına rağmen oluşturan malzeme açısından çok farklılık gösteriyor. Nevşehir'deki peribacaları volkanik tüflerin aşınmasıyla oluşmakta. Bizim bölgemizdeki peribacaları, Kula ne kadar çevresindeki volkanizmayla ünlü olsa da peribacalarının malzemelerinde herhangi bir volkanizma ürünü yok. Burası, aslında 14 milyon yıl önce bir gölün tabanıydı. Bu gölün tabanına, etrafından akarsularla taşınan alüvyal çökeltilerin oluşturduğu bu katmanların zaman içinde gölün direne olup, vadideki suyun boşalmasının ardından kalan kalıntıların rüzgar, suyla aşınmasıyla oluşuyor. Aşınma mekanizması, Nevşehir'deki peribacalarıyla aynı. Yukarıda bir şapka dediğimiz yer, gövdesine göre daha sert bir yapı. Altında da suyun ve rüzgarın daha kolay aşındırdığı, gövde dediğimiz yapısıyla gördüğümüz şekilleri oluşturuyor" dedi.

        İZMİR-ANKARA ASFALTINA YAKIN

        Kula Peribacaları Tabiat Anıtı'nın İzmir-Ankara asfaltına çok yakın olmasına dikkat çeken Karakuzu, "Bu nedenle geçiş esnasında da rahatlıkla görünebiliyor. Burası, yoldan geçen münferit kişilerin ve turların da özellikle burayı görme isteğiyle jeoparkın en çok ziyaret alan noktalarından biri. Net bir sayı veremeyiz ama gerçekten çok fazla ziyaretçisi var" diye konuştu.

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        Galeri

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