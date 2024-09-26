Manisa FK en golcü takım
1'inci Lig'de son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkış yakalayıp zirve yarışında üçüncü sıraya tırmanan Manisa Futbol Kulübü, ilk 6 haftanın en golcü takımı oldu.
1'inci Lig'de son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkış yakalayıp zirve yarışında üçüncü sıraya tırmanan Manisa Futbol Kulübü, ilk 6 haftanın en golcü takımı oldu. Siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı 6 maçta 13 kez ağları havalandırdı. Sadece 0-0 biten Adanaspor mücadelesinde gol atamayan Manisa FK, diğer maçlarda en az 2 gol buldu.
Ligin ilk haftasında İstanbulspor'a 3-2 yenildikten sonra Sakaryaspor'la 2-2 berabere kalıp, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Kocaelispor'u 2-1, son maçta ise Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Manisa, ofansif açıdan başarılı bir grafik yakaladı. Siyah-beyazlıların yıldız transferi Fofana, 6 maçta attığı 5 golle krallık yarışında zirveye çıkarken, yine yeni transferlerden Osuji, Malatyaspor'a 2 gol birden attı. Yeni yabancılardan Ramirez ve Oğuz Gürbulak'ın da 2'şer golleri bulunuyor.
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