Somaspor'da son saniye mutluluğu
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 90+10'uncu dakikada Kenan Fakılı'ın attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-2 yenen Somaspor, büyük sevinç yaşadı.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 90+10'uncu dakikada Kenan Fakılı'ın attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-2 yenen Somaspor, büyük sevinç yaşadı. Bu maç öncesinde üst üste Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor müsabakalarını kaybeden siyah-beyazlılar, son saniye gelen 3 puanla derin bir nefes aldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Beyoğlu karşısında 2 kez yenik duruma düştük. Son 10 dakika 9 kişi kaldık. Buna rağmen pes etmedik. Son saniyeye kadar mücadele ederek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu maç çıkış maçımız olacak. Artık seri yakalamak istiyoruz" dedi.
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