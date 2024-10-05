Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da ahır yangını; 7 büyükbaş öldü

        MANİSA'da, ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da ahır yangını; 7 büyükbaş öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'da, ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü. Hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren Gülden Aktürk, yüzünden ve kollarından yaralandı.

        Selendi ilçesi kırsal Karabeyler Mahallesi Tefçiler Sokak'taki ahırda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahırın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ahırda yapılan kontrolde, 7 ineğin öldüğü belirlendi. Hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren Gülden Aktürk'ün ise yüzünde ve kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Manisa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
        Manisa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
        Selendi'de ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Selendi'de ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Manisa FK'da hedef 3 puan
        Manisa FK'da hedef 3 puan
        Somaspor Mersin'de galibiyet peşinde
        Somaspor Mersin'de galibiyet peşinde
        Demirci Belediye Başkanı Kara ilçedeki çalışmaları anlattı
        Demirci Belediye Başkanı Kara ilçedeki çalışmaları anlattı
        Manisa'daki yangında yaralanan kişi hastanede öldü
        Manisa'daki yangında yaralanan kişi hastanede öldü