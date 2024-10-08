Manisa Basket Belgrad deplasmanında

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona geçen yıl aynı organizasyonda Final Four oynayan güçlü rakibi UCAM Murcia'yı İspanya'da uzatmada 103-97 yenerek başlayan Manisa Basket yarın da Sırbistan'da parkeye çıkacak. Manisa temsilcisi FMP SoccerBet'e konuk olacak. Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. FMP ilk hafta Yunan ekibi Peristeri'yi 70-58 mağlup etti. Manisa Basket organizasyonda evindeki ilk sınava ise 22 Ekim'de Peristeri önünde çıkacak.

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