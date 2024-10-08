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        Manisa Basket Belgrad deplasmanında

        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona geçen yıl aynı organizasyonda Final Four oynayan güçlü rakibi UCAM Murcia'yı İspanya'da uzatmada 103-97 yenerek başlayan Manisa Basket yarın da Sırbistan'da parkeye çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:58
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        Manisa Basket Belgrad deplasmanında
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona geçen yıl aynı organizasyonda Final Four oynayan güçlü rakibi UCAM Murcia'yı İspanya'da uzatmada 103-97 yenerek başlayan Manisa Basket yarın da Sırbistan'da parkeye çıkacak. Manisa temsilcisi FMP SoccerBet'e konuk olacak. Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. FMP ilk hafta Yunan ekibi Peristeri'yi 70-58 mağlup etti. Manisa Basket organizasyonda evindeki ilk sınava ise 22 Ekim'de Peristeri önünde çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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