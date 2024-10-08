Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisalı Efe Taylan'a milli gurur

        1'İNCİ Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde bu sezon ilk 11'in önemli isimlerinden olan Efe Taylan Altunkara, U20 Milli Takıma'na seçilmenin mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisalı Efe Taylan'a milli gurur
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'İNCİ Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde bu sezon ilk 11'in önemli isimlerinden olan Efe Taylan Altunkara, U20 Milli Takıma'na seçilmenin mutluluğunu yaşadı.

        Manisa ekibinde bu sezon 5'i ilk 11'de 7 maçta forma giyerek 1 gol atan 20 yaşındaki futbolcu, gecikmeli de olsa ilk kez Ay-yıldızlı kadroya davet edildi. U20 Milli Takım'ın 10 Ekim Perşembe İstanbul'da Portekiz ve 15 Ekim Salı günü Lomza'da Polonya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının ilk açıklanan aday kadrosunda yer almayan orta saha oyuncusu sonradan kafileye dahil edildi. Efe Taylan, ilk kez milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşacak.

        Manisa ekibinden Umut Erdem U20 Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyordu. Bucaspor 1928'de yetişen Efe Taylan, 2021'de transfer olduğu Manisa FK'dan daha önce Bergama ve geçen sezon Pazarspor'a kiralık gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?

        Benzer Haberler

        Manisa Basket Belgrad deplasmanında
        Manisa Basket Belgrad deplasmanında
        Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
        Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
        Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu
        Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu
        Manisa'da AK Parti İl Başkanlığından Filistin'e destek açıklaması
        Manisa'da AK Parti İl Başkanlığından Filistin'e destek açıklaması
        Manisa'daki Kuzuköy Barajı gelecek yıl tarımsal sulamaya başlayacak
        Manisa'daki Kuzuköy Barajı gelecek yıl tarımsal sulamaya başlayacak
        Manisa FK, Play-Off hattına döndü
        Manisa FK, Play-Off hattına döndü