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        Keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi

        MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu'ndan Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:40
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        Keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi
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        MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu'ndan Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur tarafından Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni bir akrep türü keşfedildi. Prof. Dr. Aydın'ın eşi Gülhanım’ın isminden esinlenerek 'Euscorpius gulhanimae' adını verdiği bu yeni tür ile Türkiye'de bilinen akrep türü sayısı 49'a yükseldi.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, 21 yıldır sürdürdüğü saha çalışmaları sonucunda Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni bir akrep türü tespit etti. Dedegöl Dağı eteklerinde ve Beyşehir Gölü'nde yer alan Hacıakif Adası'nda bulunan bu yeni tür, 'Euscorpius gulhanimae' adıyla bilim dünyasına tanıtıldı. Yeni akrep türünün, vücudunun iki renkli yapısı ve patellasındaki trichobothri sayısının cins içindeki en yüksek düzeye sahip olması dikkat çekiyor. Bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısı 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısı ise 17'ye yükseldi. Yeni türe, ABD'de akrepler üzerine yayımlanan 'Euscorpius' adlı bilim dergisinde de 19 Ağustos 2024 tarihinde yer verildi.

        EŞİNİN İSMİNDEN ESİNLENDİ

        Yeni akrep türünü tespit eden Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, "Bu türü yaptığım saha çalışmaları sırasında keşfettim. Çalışmalarıma verdiği destek nedeniyle bu türe eşim Gülhanım Yağmur'a ithafen 'Euscorpius gulhanimae' ismini verdim" dedi.

        Beyşehir Gölü'ne yakın bir yerde çam ormanının içerisinden topladığı akrebin Türkiye için yeni bir tür olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yağmur, "Örnekleri toplayıp çalışmaları yaptığım zaman, patellasındaki trichobothri sayılarının bilinen türlerden daha yüksek olduğunu gördüm. Bu iki renk bir tür. Bu yönüyle bilinen türlerden çok bariz bir şekilde ayrılıyor" dedi.

        Yeni keşfedilen akrep türü, MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulu Zooloji Müzesi'nde korunuyor.

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