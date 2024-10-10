Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesedi ormanda bulunan Pelin'in ailesiyle telefonda görüştü (2)
KIZININTABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜManisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal tarafından öldürülüp, cesedinin Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın cenazesi, bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa Alaşehir'e getirildi.
KIZININTABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal tarafından öldürülüp, cesedinin Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın cenazesi, bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa Alaşehir'e getirildi. Karaca için evinin önünde helallik alındı. Burada tabuta sarılan Nihal Karaca ve teyzesi Zahide Kurt gözyaşı döktü. Anne Karaca, "Kızım sana sahip çıkamadım. Analık sütümü helal ediyorum" diye ağıt yaktı.
Karaca'nın cenazesi daha sonra Alaşehir'e bağlı Türkmen Mahallesi Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yakınları ve sevenleri katıldı.
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),
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