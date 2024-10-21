Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

MANİSA’nın Kula ilçesinde kavşakta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Çevreyolu kavşağında meydana geldi. Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan İbrahim Can Kaya idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Gökçeören Çevreyolu’ndan D300 karayoluna bağlanmak isteyen Alim Avcı idaresindeki 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savruldu. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Fikri Kaya, Fatma Kaya, Yasemin Kaya ve Yüksel Akbaba yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçlarından çıkan yaralılardan Fatma Kaya ve Fikri Kaya Kula Devlet Hastanesine, diğer yaralılar Yüksel Akbaba, Alim Avcı, İbrahim Can Kaya ve Yasemin Kaya ise Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alim Avcı ve Yasemin Kaya’nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.