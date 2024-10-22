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        Turgutluspor'un stat çilesi

        TÜRKİYE'nin en modern statlarından olacak yeni stadına kavuşmayı 11 yıldır bekleyen TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, stadı bitmesine rağmen henüz maça çıkamayınca il il seyyah oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:00
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        Turgutluspor'un stat çilesi
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        TÜRKİYE'nin en modern statlarından olacak yeni stadına kavuşmayı 11 yıldır bekleyen TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, stadı bitmesine rağmen henüz maça çıkamayınca il il seyyah oldu. Turgutluspor olan adını bu sezon şirketleşmeye giderek değiştiren Ege'nin köklü temsilcisi, yapımı 11 yıl önce başlayıp 2 yılı aşkın süre önce tamamlanan ilçedeki yeni stadına bir türlü kavuşamadı. Bu sezon ilçede halen kırmızı-siyahlıların kullandığı emektar 7 Eylül Stadı'nda bitişiğinde yıkılan eski spor salonu alanındaki inşaat çalışması ve kurulan kule vincin güvenlik sorunu teşkil ettiği gerekçesiyle maç oynanmasına izin verilmedi. Eski stadına yalnız birkaç yüz metre mesafede yeni stadı yapılan Turgutlu, yeni stadını da teslim alamayınca iç saha maçlarında farklı yerlere taşındı.

        Bu sezon iç sahada ilk maçına Manisa 19 Mayıs Stadı'nda çıkıp ardından iki rakibini Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda ağırlayan Turgutlu ekibi, geçen hafta Kırıkkale FK'yı ise sahalara yapılan ara ekim nedeniyle Manisa sınırları içinde stat bulamayınca ilçeye 160 kilometre mesafedeki Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynamak zorunda kaldı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nı kullanamayan kırmızı-siyahlı ekip, 2016'da açılan Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'yla birlikte eski stadın arazisi karşılığında ihale edilip senelerdir yapımı süren, 10 bin kişilik, UEFA standartlarına sahip yeni stadı için de beklemelerini sürdürüyor. Tamamlanan yeni satta basın odaları, VIP salonu ve localar, 5 kulvardan oluşan atletizm pisti de bulunuyor. Turgutlu ekibi ligde grubunda 2 puanla amatöre düşme hattında yer alıyor.

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