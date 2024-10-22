Manisa Basket - Peristeri: 79-77

Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki 3’üncü maçında Yunanistan ekibi Peristeri’yi mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Avrupa’daki sezonun ilk iç saha maçında Manisa Basket, ilk periyodu 23-21 geride tamamlarken; ilk yarıyı 44-40 önde tamamladı. 3’üncü periyodu da 62-57 önde bitiren Manisa Basket, sahadan 79-77 galip ayrıldı. Manisa Basket’te 19 sayıyla Echodas yıldızlaştı. Grupta oynadığı üçüncü maçı da kazanan Manisa ekibi liderliğini sürdürdü.

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