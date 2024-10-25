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        Manisa'da 471 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 471 obje ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:10
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        Manisa'da 471 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 471 obje ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi aldığı otomobil, Kula içe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, değişik ebat ve şekillerde 413 sikke, 33 gümüş renkli obje, 18 altın renkli obje, 2 gümüş renkli yüzük, 2 altın renkli yüzük, 1 kuş figürlü obje, 1 çivi şeklinde obje ve 1 mühür obje olmak üzere tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 471 obje ele geçirildi. Ele geçirilen objelere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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