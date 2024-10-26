Manisa Basket ligde ilk peşinde
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'daki başarılı performansının aksine oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Manisa Basket, yarın Mersin Spor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'daki başarılı performansının aksine oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Manisa Basket, yarın Mersin Spor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda hafta içinde Peristeri'yi evinde yenerek grupta 3'te 3'le liderliğini sürdüren Manisa ekibi, Avrupa'daki çıkışını lige de yansıtmayı hedefliyor. Ligin yeni ekibi Mersin Spor, ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.
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