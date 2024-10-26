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        Manisa Basket ligde ilk peşinde

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'daki başarılı performansının aksine oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Manisa Basket, yarın Mersin Spor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:16
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        Manisa Basket ligde ilk peşinde
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'daki başarılı performansının aksine oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Manisa Basket, yarın Mersin Spor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak.

        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda hafta içinde Peristeri'yi evinde yenerek grupta 3'te 3'le liderliğini sürdüren Manisa ekibi, Avrupa'daki çıkışını lige de yansıtmayı hedefliyor. Ligin yeni ekibi Mersin Spor, ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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