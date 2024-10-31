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        Turgutlu'da 4 oyuncu kadro dışı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 maçta galibiyet alamadan toplayabildiği 2 puanla düşme hattında son sırada olan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif AŞ'de Onursal Başkan İsmet Türker, futbolcuların alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmamasının ardından teknik direktör Eray Gülay ve takımı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:20
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        Turgutlu'da 4 oyuncu kadro dışı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 maçta galibiyet alamadan toplayabildiği 2 puanla düşme hattında son sırada olan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif AŞ'de Onursal Başkan İsmet Türker, futbolcuların alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmamasının ardından teknik direktör Eray Gülay ve takımı ziyaret etti.

        Olaydan sonra olağanüstü toplantı yaptıklarını belirten Türker, 4 futbolcunun kadro dışı kaldığını belirtti. Gökhan Bulut, Nuh Aşkın, Serhat Yeşil Ördek ve Onur Küçük'ün süresiz kadro dışı bırakılıp kulüple ilişikleri kalmadığını söyleyen Türker, "Gerek Turgutlulular gerekse spor camiası şundan emin olsun ki bu camia yine eski günlerindeki gibi ilçeye en iyi şekilde hizmet edecek. Kesinlikle düşmeyecek. Hatalı transferlerimiz oldu. Fakat ikinci yarıda gerekli takviyeler yaparak en güzel şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

        Bu sezon maçlarını ilçede oynayamayan kulüpte Türker, stat konusunda açıklama yapıp, 2 iç saha maçının ardından eksiklerin giderilmesiyle yeni statlarına kavuşup taraftarlarıyla buluşacaklarını duyurdu.

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