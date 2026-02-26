Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen iş makinesinde sıkışan operatör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen iş makinesinde sıkışan operatör hayatını kaybetti.

        Caberburhan Mahallesi'nde devam eden tünel çalışmalarında Berat Yüzen'in (19) kullandığı iş makinesi devrildi.

        Kaza sonrası Yüzen, aracın kabin kısmına sıkıştı.

        Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüzen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gencin cansız bedeni, incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yüzen'in cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Adana'ya gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!

        Benzer Haberler

        Hızlı tren inşaatında feci kaza: Genç işçi hayatını kaybetti
        Hızlı tren inşaatında feci kaza: Genç işçi hayatını kaybetti
        Başkan Balaban Karaköy'de vatandaşlarla iftar yaptı
        Başkan Balaban Karaköy'de vatandaşlarla iftar yaptı
        Sorunlar yerinde dinlendi, notlar alındı
        Sorunlar yerinde dinlendi, notlar alındı
        Manisa TSO'dan sürdürülebilir üretim çağrısı
        Manisa TSO'dan sürdürülebilir üretim çağrısı
        17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ab...
        17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ab...
        Manisa'da belediyenin ikramı 8 ton hamsi 1 saatte tükendi
        Manisa'da belediyenin ikramı 8 ton hamsi 1 saatte tükendi