Somaspor seri istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Nazillispor'u yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Somaspor yarın Vanspor deplasmanına çıkacak. Van Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta Soma'nın 10, Vanspor'un ise 12 puanı var. Siyah-beyazlı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda evinde Belediye Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.

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