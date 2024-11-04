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        Turgutlu 1984'te düşüş sürüyor

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyetsiz düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, iç sahada Sebat Gençlikspor'a da 3-1 yenilince amatöre gerileme korkusunu şimdiden hissetmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:47
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        Turgutlu 1984'te düşüş sürüyor
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyetsiz düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, iç sahada Sebat Gençlikspor'a da 3-1 yenilince amatöre gerileme korkusunu şimdiden hissetmeye başladı. Sezon başından beri Turgutlu'da maça çıkamayıp Manisa ve Uşak arasında seyahat etmek zorunda kalan, 9 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Turgutlu ekibinde hafta içinde 4 futbolcunun kadro dışı bırakılması da takıma yarar sağlamadı. 3'üncü Lig'de Kuşadasıspor ve Viranşehir Belediyespor'la birlikte galibiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan, grubunda kazanamayan tek ekip konumundaki Turgutlu 1984, 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

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