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        Mesir macunu, AB tescili aldı (2)

        28'İNCİÜRÜN OLDUYavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:15
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        Mesir macunu, AB tescili aldı (2)
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        28'İNCİÜRÜN OLDU

        Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti aldı. Mesir Macunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan 28'inci ürünü oldu. Karar, kentte sevinç yarattı.

        'AB'YE ÜYE BÜTÜNLERDE, BU TESCİL YAYINLANACAK'

        Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Manisa macunumuzla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Lisesi'ne girmiştik, 2018 yılında da coğrafi işaretini almıştık ve tescillemiştik. Bugün itibarıyla de Avrupa Birliği coğrafi tescilini almış bulunmaktayız. Bu tescilimizin Manisa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Derneğimiz ve Türk Patent Enstitüsü'nün 2 yıllık ortak çalışma sürecinden sonra 20 Ekim'de, Brüksel'de Avrupa Birliği coğrafi işaret alarak, Türkiye'de 28'inci ürün olarak Manisa Mesir macunumuzla tescillenmiş oldu. Bunun tabii ki ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ne üye bütün ülkelerde, bu tescil yayınlanacak. Bu anlamda da dolayısıyla hem Türkiye'nin tanıtımında hem de Manisa'mızın ve mesir macunumuzun tanıtımında önümüzdeki dönemlerde ciddi bir katkı gerçekleşmiş olacak. Manisa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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